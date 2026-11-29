È morto il 28 novembre, all'età di 85 anni, il cantante e compositore Mike Love, membro fondatore dei Beach Boys e figura storica del gruppo pop-rock che ha segnato gli anni '60, rendendo la California un mito universale. «Con profondo rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia», ha annunciato la sua addetta stampa, Katie Altman. «Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan». Nessun dettaglio è stato fornito sulla causa né sul luogo del decesso. La Nbc ha riferito che i paramedici sono intervenuti a Malibu intorno alle 17 per un'emergenza medica che si ritiene fosse collegata a Love.

Con la sua scomparsa se ne va l'ultimo membro della famiglia Wilson-Love che nel 1961 aveva dato vita ai Beach Boys (dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, Carl Wilson nel 1998 e Brian Wilson nel 2025), lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria a cinque. Negli ultimi mesi, varie date del tour erano state cancellate con la motivazione che Love avesse bisogno di «ricaricarsi». Il suo ultimo concerto con i Beach Boys si è tenuto il 10 ottobre al Ryman Auditorium di Nashville. In un'e-mail al New York Times aveva scritto: «Sto dedicando tutte le mie energie alla riabilitazione per poter tornare alla musica e ai migliori fan del mondo».

All'inizio dell'anno Love era apparso invece in pubblico in diverse occasioni. A maggio si era presentato con altri due membri fondatori del gruppo, Al Jardine e Bruce Johnston, a una festa della Capitol Records per celebrare il 60/o anniversario di «Pet Sounds», e aveva rilasciato diverse interviste. A febbraio, inoltre, aveva tenuto un discorso al Grammy Museum per parlare di un nuovo cofanetto incentrato sull'album «Beach Boys Love You».

Mike Love era nato il 15 marzo 1941 nel quartiere di Baldwin Hills a Los Angeles; sua madre era la sorella di Murry Wilson, padre dei suoi futuri compagni dei Beach Boys. Cresciuto a Hawthorne, insieme ai cugini Brian, Dennis e Carl Wilson e all'amico del liceo Al Jardine, formò il gruppo nel 1962, anno in cui la band firmò un contratto con la Capitol Records: le loro canzoni vivaci e solari, che inneggiavano alla cultura del surf e delle auto della California, riscossero subito un grande successo tra il pubblico americano.