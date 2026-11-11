Si è conclusa oggi a Seoul “Sardinia Meets Korea Week 2026”, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura, dell'artigianato e delle produzioni sarde in Corea del Sud. Tre giornate durante le quali diverse realtà dell’isola hanno presentato le proprie attività e i propri progetti, offrendo al pubblico sudcoreano uno spaccato delle tradizioni e della creatività contemporanea della Sardegna. L’iniziativa, promossa dall’associazione di Iglesias Sardinia Meets Korea APS, è nata con l’obiettivo di favorire relazioni culturali e produttive tra la Sardegna e la Corea del Sud, due territori geograficamente distanti ma accomunati da un forte legame con il proprio patrimonio storico e manifatturiero.

Gli appuntamenti si sono svolti principalmente presso High Street Italia, spazio espositivo di Seoul collegato all’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il programma ha compreso esposizioni, incontri professionali e momenti di approfondimento culturale. La partecipazione ha coinvolto soggetti provenienti da diversi settori: Cammino Minerario di Santa Barbara, I Sentieri del Carignano, Associazione Gremio vignaioli, Cantina Santadi, Giuliana Amatori, Comune di Iglesias, Rally Sulcis Iglesiente, Mara Damiani, Associazione folk di Dolianova, Ilaria Lella e Fondazione F. Ciusa.

Tra i partecipanti anche Chisca, il marchio fondato da Maria Francesca Lunesu, imprenditrice originaria di Nuoro. Il progetto si sviluppa attorno alla realizzazione di borse e accessori tessili in pezzi unici, nei quali i materiali e i motivi della tradizione sarda vengono accostati a elementi provenienti da altre culture artigianali. Una ricerca che parte soprattutto dalla tessitura di Samugheo, con i suoi motivi geometrici, le trame e la consistenza dei materiali, e si apre al confronto con l'estetica orientale, in particolare quella coreana. Le creazioni di Chisca nascono proprio da questo incontro: tessuti legati alla memoria e all'identità dell'isola vengono utilizzati in composizioni che cercano un equilibrio tra tradizione e ricerca contemporanea.