Un incontro all'insegna dell'identità, della cooperazione e della valorizzazione delle radici sarde all'estero. Una delegazione dell’Associazione Sarda degli Enti Locali (ASEL), guidata dal presidente Rodolfo Cancedda e dai vicepresidenti Stefano Soro e Alessandro Scano, ha fatto visita alla comunità sarda di Valencia, incontrando officially Pierluigi Melis Succu, originario di Jerzu e presidente del Circolo Sardo Shardana di Valencia.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare il legame tra le istituzioni locali dell'Isola e i corregionali che vivono in Spagna, confermando il ruolo fondamentale dei Circoli dei Sardi quali ambasciatori di cultura, coesione e promozione del territorio.

La visita ha coinciso con un momento di grande rilievo per la gastronomia sarda in Spagna: la consegna del prestigioso premio "Fregula d’Oro" presso il ristorante Improntas, ideato e promosso da Giorgio Ariu (Sardegna a Tavola) con il sostegno e il patrocinio dell'ASEL.

L'evento ha assunto un valore doppiamente simbolico: il ristorante "Improntas" celebra infatti quest'anno il suo decimo anniversario, un decennio dedicato a portare a Valencia una cucina capace di rispettare l'identità isolana raccontandola con voce contemporanea. La fregula — già protagonista in passato della vittoria del ristorante in un noto programma televisivo — si conferma così il filo conduttore tra passato, presente e futuro della cucina sarda all'estero.

Il riconoscimento ha premiato una storia esemplare di trasmissione familiare: una ricetta custode di memoria e radici, tramandata attraverso quattro generazioni di donne fino a Salvatorina, che oggi ne mantiene vivo il valore autentico a Valencia.

"Vedere la nostra cultura valorizzata con così tanta passione e competenza a centinaia di chilometri di distanza è motivo di profondo orgoglio", hanno dichiarato i vertici dell'ASEL. "Come Associazione sarda Enti locali continuiamo a sostenere con convinzione le iniziative che creano ponti solidi tra i Comuni sardi e le nostre comunità all'estero, custodi insostituibili dell'identità isolana nel mondo."

L'ASEL <rivolge i più sentiti ringraziamenti al presidente Pierluigi Melis Succu e al Circolo Sardo Shardana di Valencia, a Giorgio Ariu, al ristorante Improntas per i suoi 10 anni di eccellenza, agli sponsor e a tutti i collaboratori e concittadini che continuano a promuovere la cultura sarda fuori dall'Isola>.

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