Catalani e sardi insieme per la poesia identitaria. Domani alle 21,30 presso il Casal de Cultura Robert Brillas nel comune di Esplugues de Llobregat, vicino a Barcellona, si terrà uno spettacolo culturale inserito nel contesto della mostra internazionale dell’improvvisazione orale.

A rappresentare la cultura sarda e in particolar modo "Sa cantada campidanesa" saranno Simone Monni e Luigi Zuncheddu di Burcei come Cantadoris, accompagnati da Mario Aledda alla chitarra, sempre di Burcei. Con loro, i musicisti di Quartu Michele Deiana e Celio Mocco come "Basciu e contra" e rispettivamente alle luneddas e alla fisarmonica.

Durante questo importante evento si terranno anche dei confronti tra sardi e catalani che duetteranno servendosi del traduttore in modo tale da poter intrecciare le due tradizioni poetiche identitarie allietando il numeroso pubblico che parteciperà all’evento.

«Siamo davvero felici di essere stati invitati per una manifestazione culturale così importante» dice Simone Monni.

«La poesia e la musica sono linguaggi universali che uniscono i popoli. La cultura in ogni sua declinazione é davvero lo strumento ideale per coltivare rapporti di conoscenza e pace, cosa che spesso non riesce alla politica internazionale».

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