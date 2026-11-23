Le imprese e i professionisti dell'area tecnica chiedono lo stralcio delle misure inserite in manovra in materia di superbonus. La sollecitazione arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti, dalla Fondazione Inarcassa e da Inarcassa, dall'Oice.

Per tutti questi soggetti l'articolo 37 del Ddl di Bilancio, che distribuisce su dieci anni la compensazione di 20 miliardi di crediti fiscali, «mette a rischio gravemente la liquidità degli operatori del settore e mina la certezza del diritto».

I presidenti di queste associazioni e organizzazioni spiegano: «Prendiamo una posizione netta contro questa misura che interviene su crediti già maturati, derivanti da prestazioni professionali e lavori eseguiti negli anni precedenti, modificando unilateralmente le condizioni economiche sulle quali imprese e professionisti hanno programmato la propria attività e assunto impegni finanziari. Non si tratta di un semplice differimento fiscale, ma di una sostanziale alterazione degli equilibri economico-finanziari degli operatori interessati».

Emerge, soprattutto, come tutta la filiera sia pesantemente coinvolta da questa novità: «Per molte imprese, società di ingegneria e liberi professionisti, architetti e ingegneri, infatti, i crediti rappresentano il corrispettivo di attività già svolte, fatturate e contabilizzate, sulle quali sono stati assolti gli obblighi tributari. Modificarne oggi le scadenze significa incidere su decisioni economiche già assunte e su obbligazioni già perfezionate».

Dice ancora la nota congiunta: «Ancora più critico appare il meccanismo economico sotteso alla disposizione: lo Stato, per migliorare i propri flussi di cassa, trasferisce di fatto sulle imprese e i professionisti dell'area tecnica il costo finanziario del differimento. Chiediamo, quindi, al Governo e al Parlamento di valutare lo stralcio della disposizione che palesemente compromette la credibilità degli impegni assunti dallo Stato».

Vanno, insomma, «individuate soluzioni alternative che non penalizzino i titolari dei crediti e non ne compromettano gli equilibri finanziari». Per questo, è necessaria «un'interlocuzione urgente con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con le competenti commissioni parlamentari impegnate nell'esame del disegno di legge di Bilancio».