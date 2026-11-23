Sull’interruzione del processo di convergenza economica tra il Sud e Centro-Nord, per certi versi prevedibile alla luce della fine dell’effetto Pnrr, peserà anche il carovita, e forse in questo caso con un’incidenza più forte delle aspettative. Non a caso, nel Rapporto annuale, la Svimez parla del 2027 come «un anno di passaggio decisivo». Dati e prospettive sono stati presentati alla Camera, con una cerimonia alla quale, in occasione dell’80esimo anniversario dell’associazione, ha presenziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Mezzogiorno archivierà quasi cinque anni di crescita più sostenuta rispetto al Centro-Nord. Manterrà un passo lievemente più sostenuto ancora nel 2026 (+0,9% contro 0,8%) poi il prossimo anno ci sarà l’inversione (0,5% contro 0,6%). Verrebbe scontata innanzitutto la fine dell’effetto Pnrr, dopo che si è già fermata la spinta del superbonus sulle costruzioni. Ma anche la crescita che il Sud si lascerà alle spalle va letta con attenzione, perché all’espansione degli investimenti non ha corrisposto un analogo rafforzamento dei consumi, che sono cresciuti del 7,6% contro il 9,9% del Centro-Nord. È qui che si innesta l’altro motivo di affanno per l’economia meridionale, maggiormente esposta alle tensioni inflazionistiche dettato dallo shock energetico.

Per effetto del maggior peso sul paniere di spesa delle voci incomprimibili per alimentari ed energia, a ottobre 2026 l’inflazione annua ha raggiunto il 6,3% nel Mezzogiorno rispetto al 5,8% del Centro-Nord. E la perdita di potere d’acquisto che ne scaturisce diventa una lente di ingrandimento per leggere anche i numeri sull’occupazione e sulle prospettive per i giovani.

È un dato di fatto che il Mezzogiorno abbia registrato negli ultimi anni una crescita dell’occupazione superiore al resto del Paese (nel secondo trimestre 2026 la stima è di 643mila occupati in più rispetto al 2021), ma di questi soltanto 70mila sono giovani con meno di 35 anni. Gli under 35, sintetizzando, hanno rappresentato il 12,5% della crescita occupazionale dell’area contro il 24,5% nel resto del Paese. Nello stesso periodo di tempo, le retribuzioni orarie reali sono diminuite del 9,9% contro il 7,2% della media nazionale e lo 0,6% dell’area euro. La quota di occupati che vive in famiglie a rischio povertà è del 19,5% nel Mezzogiorno e del 6,8% nel Centro-Nord; mentre le percentuali di dipendenti che guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora sono, rispettivamente, il 23,3 e il 12,7. Sono condizioni di contesto che hanno un peso nelle scelte dei giovani.

Negli scambi con il Centro-Nord, tra il 2021 e il 2025, il Mezzogiorno ne ha persi 154mila nella fascia 25-34 anni, e i laureati sono il 54% dei giovani che partono verso le regioni settentrionali, con punte molto significative tra le donne (16mila emigrate solo nel 2024). Dal 2020, calcola la Svimez, il costo formativo dei laureati trasferiti, inclusi quelli che sono andati all’estero, ha generato un saldo negativo per il Sud di circa 135 miliardi. C’è parallelamente un fenomeno di migrazione intellettuale dalle regioni settentrionali verso l’estero, anche se molto meno vistoso, e in parte spiegato dal divario della retribuzione mensile netta a cinque anni dalla laurea: 2.850 la media europea, contro 1.780 nel Centro-Nord e 1.748 al Sud. Nelle tesi della Svimez, presentate dal direttore Luca Bianchi, le risposte a questi fattori di debolezza possono essere molteplici. Da un più deciso investimento nella scuola, per contrastare lo spopolamento, a una politica industriale che sappia tenere insieme l’eredità positiva del Pnrr, ad esempio sui tempi di realizzazione dei progetti. Ma significa anche difendere la coesione, messa a rischio dalle prospettive del nuovo bilancio europeo, e valorizzare di più le potenzialità come polo per l’energia rinnovabile, le cui richieste di connessioni si concentrano per l’87,5% proprio al Sud. C’è poi il tema della Zona economica speciale. Le autorizzazioni uniche per la Zes stanno intercettando anche progetti medio grandi, 7 milioni in media ciascuno, con un graduale allargamento verso le tecnologie innovative come cleantech, digitale ebiotech (investimenti per 1,2 miliardi, il 29% del totale). Il credito d’imposta per gli investimenti, nel frattempo, ha raccolto 10mila comunicazioni, per 7,3 miliardi di investimenti e 3,6 miliardi di beneficio fiscale richiesto. Ma ora, secondo la Svimez, «le priorità sono evitare ulteriori estensioni territoriali per preservare le finalità di vantaggio localizzativo per il Sud e potenziare la selettività del credito d’imposta, che al momento non distingue tra filiere, introducendo premialità per quelle strategiche».

Carmine Fotina

(Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Pubblica Amministrazione”, Il Sole 24 Ore, 11 novembre 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)