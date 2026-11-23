Utilizzare il cosiddetto "zainetto" in caso di nuove assunzioni di lavoratori per le quali il precedente datore di lavoro ha già beneficiato di un esonero contributivo, necessita di particolare attenzione in quanto le previsioni normative possono divergere e indurre in errore. Il riferimento è alle assunzioni agevolate di giovani disciplinate dalla legge 205/2017 (incentivo strutturale) e dal decreto-legge 62/2026 (facilitazione temporanea). In entrambe le tipologie normative si prevede che, in caso di riassunzione a tempo indeterminato del lavoratore, il secondo datore di lavoro può continuare a beneficiare dell'esonero per la parte residuale.

Tuttavia, la ratio e il meccanismo di funzionamento della portabilità sembrano essere differenti.

Con riferimento all'incentivo strutturale, il combinato disposto dei commi 101 e 103 della legge 205/2017 consente la fruizione del beneficio residuo da parte del successivo datore di lavoro indipendentemente dal requisito anagrafico e in deroga alla condizione per cui il lavoratore non debba aver avuto in passato rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Qui il legislatore introduce la portabilità del beneficio per consentire il ricollocamento nel mercato del lavoro di quei giovani che, in forza della prima assunzione agevolata (anche se solo di pochi mesi), hanno perso il requisito dell'assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato e che, altrimenti, ne sarebbero esclusi.

Per il bonus temporaneo introdotto del decreto 62/2026, invece, l'individuazione dei presupposti per l'attivazione della portabilità appare più complessa poiché il legislatore, con un cambio di paradigma rispetto al passato e fermo restando il requisito anagrafico, collega l'agevolazione a condizioni soggettive differenti, quali esser privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 o 12 mesi e rientrare in alcune delle condizioni dell'articolo 2 del regolamento Ue 651/2014.

La diretta conseguenza di questa diversa impostazione è che, proprio perché i requisiti soggettivi potrebbero restare immutati anche qualora il primo rapporto incentivato dovesse cessare, il secondo datore di lavoro che assume, a parità di condizioni, avrebbe diritto alla misura piena dell'esonero e non soltanto alla parte residua (Inps, circolare 55/2026). Così, a titolo di esempio, se la prima assunzione (con facilitazione di 12 mesi) avesse avuto una durata di 7 mesi, il secondo datore di lavoro - in presenza di tutte le condizioni richieste – invece di fruire dell'esonero residuo (5 mesi) avrebbe diritto all'intero periodo. Infatti, in tale ipotesi, il meccanismo della portabilità si azionerebbe solo qualora il secondo datore di lavoro fosse privo delle condizioni richieste in capo all'azienda (si veda Nt plus lavoro del 14 luglio 2026).

Sarebbe, quindi, opportuno un intervento chiarificatore dell'istituto di previdenza per dirimere il cortocircuito che si verrebbe a creare nell'ipotesi di seconda assunzione agevolata con mantenimento in capo al lavoratore di tutti i requisiti normativamente richiesti.

In definitiva, dunque, nel caso di riassunzione del lavoratore già portatore di agevolazioni contributive, non si percepisce una linearità assoluta ma si delinea un ondivago percorso. Quando le regole non sono omogenee spesso accade che l'azienda o il consulente che l'assiste, potrebbero aver formato una convinzione sviluppata sul dettato normativo di una disposizione che non trova pieno riscontro in circostanze successive, analoghe ma al tempo stesso, differenti quanto al dispiegarsi degli effetti.

Alice Chinnici - Giuseppe Maccarone

(Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)