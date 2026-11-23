Dopo la presentazione alle parti sociali dello schema di decreto ministeriale, si avvicina il debutto della Banca dati degli appalti in agricoltura, prevista dall'articolo 2-quinques del decreto-legge 63/2024.

Secondo gli obiettivi del Governo, questo strumento serve per rafforzare la legalità, la trasparenza e la tutela del lavoro regolare. Entro fine anno dovrebbe diventare interoperativa con il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (Silca), anch'esso in fase di attivazione.

Alla banca dati devono iscriversi le imprese appaltatrici e subappaltatrici che vogliono partecipare ad appalti in cui il committente è una impresa agricola (secondo l'articolo 2135 del Codice civile) e, in particolare, le imprese non agricole singole e associate che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, e di cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta, nonché le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde. L'obbligo scatta indipendentemente dalla qualificazione civilistica delle attività esercitate.

L'iscrizione avviene presentando domanda all'Inps, secondo le indicazioni che l'istituto fornirà. Se l'impresa ha i requisiti necessari, viene rilasciata una attestazione di conformità entro trenta giorni, con validità di un anno per le aziende che hanno avviato l'attività da meno di tre anni, mentre per le altre ha durata triennale. Alla scadenza si deve chiedere il rinnovo.

Qualora l'Inps si accorga che è venuto meno anche un solo requisito, invia all'azienda una diffida ad adempiere entro 30 giorni. Se l'impresa non ripristina la regolarità, scatta la sospensione per 15 giorni nei quali non può proseguire i lavori o partecipare ad appalti e, dopo altri 15 giorni, scatta la revoca e i contratti di appalto e subappalto in corso perdono efficacia.

Le imprese committenti, dal canto loro, possono registrarsi alla banca dati (anche tramite associazioni di categoria), per informarsi sulle imprese appaltatrici.