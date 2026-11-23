L'intelligenza artificiale entra ufficialmente nel mondo del lavoro. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Dlgs 179/2026, entrato in vigore il 23 ottobre, sancisce un punto di inizio fondamentale nella legislazione giuslavoristica: l'intelligenza artificiale, infatti, diventa un elemento essenziale e che da oggi non potrà più essere ignorato nei processi decisionali che riguardano i dipendenti.
Il Dlgs 179/2026 rappresenta l'introduzione in Italia delle regole sull'intelligenza artificiale contenute nel Regolamento europeo 2024/1689 in attuazione della legge delega 132/2025. Si tratta di un testo normativo molto articolato e che affronta diverse tematiche connesse all'introduzione dell'artificial intelligence, designando l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) come autorità di notifica e l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) come autorità di vigilanza e controllo sull'uso dell'Ai in diversi momenti della vita dei cittadini, incluso l'ambiente di lavoro.
Proprio ai rapporti di lavoro, il decreto dedica due disposizioni specifiche: l'articolo 41, che tutela i lavoratori nei processi decisionali assistiti da sistemi di Ai, e l'articolo 42, che disciplina il rapporto tra Ai e salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
L'articolo 41 sancisce il divieto per le aziende di adottare sistemi di intelligenza artificiale che incidano su assunzioni, licenziamenti o provvedimenti disciplinari unicamente basati su algoritmi. Infatti, pur essendo consentito l'uso di sistemi automatizzati basati sull'Ai, la decisione definitiva deve essere in ogni caso riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo sul rapporto di lavoro. La scelta da adottare (sia essa legata a una assunzione, una cessazione o una sanzione disciplinare) dovrà dunque essere sempre presa da un essere umano e non potrà essere totalmente delegata a sistemi artificiali.
Gli obblighi per le aziende
La novità legislativa appare, nella sua semplicità, di grande portata: la norma non è del tutto inedita, dato che già con la legge 128/2019 erano state introdotte tutele simili per i lavoratori operanti tramite piattaforme digitali (i riders). Tuttavia, la disciplina organica offerta dal Dlgs 179/2026 introduce nuovi temi che dovranno essere attentamente valutati dai datori di lavoro.