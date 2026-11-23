Il progetto di semplificazione lanciato dall'Organismo italiano di contabilità nel 2024 è approdato a una pubblica consultazione del documento che durerà fino al 28 febbraio 2027.

La logica della semplificazione è da salutare favorevolmente, ma forse potrebbe essere estesa anche a dimensioni maggiori rispetto ai bilanci abbreviati e a quelli delle microimprese.

Vediamo dunque obiettivo e finalità di questo progetto. Esso si inquadra nell'ambito di un tentativo di semplificare l'impianto contabile delle imprese di più ridotte dimensioni che nel panorama italiano rappresentano il 96% del totale delle imprese. A riprova del fatto che il tessuto industriale italiano è per lo più composto da piccole e medie imprese.

Stando così le cose, pertanto, è fuori di dubbio che applicare l'attuale set dei principi contabili a tutte queste imprese rappresenta una complicazione inutile, anche considerando che le tematiche più sofisticate non vengono generalmente applicate o, quando sono applicabili, vengono superate invocando la rilevanza, o meglio l'irrilevanza della fattispecie. Un esempio su tutti è dato dal criterio del costo ammortizzato per i crediti e i debiti.

Alla luce di tutto ciò, è partito un progetto che ha in primis interessato i potenziali utenti, suddivisi in auditors (revisori), preparers (imprese), professionisti contabili e users (finanziatori). Così si è pervenuti a un documento che è attualmente in fase di pubblica consultazione e che rappresenta già un punto d'arrivo molto importante.

Infatti, si tratta di un documento unico che nei suoi capitoli accoglie i vari principi contabili oggi in essere, ma rivisti e semplificati per prevedere un'applicazione più immediata per le realtà di dimensioni minori.

Vediamo a quale livello le semplificazioni si pongono. Sicuramente c'è una tematica di fattispecie oggettive che per le piccole realtà sono meno comuni o troppo sofisticate. Ci si riferisce, ad esempio, alla tematica del mark to market per i derivati, piuttosto che all'applicazione del costo ammortizzato per i crediti e i debiti (si veda l'altro articolo in pagina). Ma ci si spinge anche a considerare quelle casistiche in cui vi può essere convergenza fra piano contabile e piano fiscale. Un esempio su tutti è quello degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per cui ci si può rifare alle aliquote fiscali anche in ambito contabile; che poi è la testimonianza di ciò che nella prassi, soprattutto a dimensioni inferiori ma non solo, è sempre stato un comportamento largamente quando non unanimemente seguito.

Un aspetto importante che l'assetto proposto coglie è quello, comunque, di lasciare la più totale libertà alle imprese circa il fatto di seguire il set dei principi semplificati o quelli ordinari. Ben potrà l'impresa decidere quindi di applicare lo standard semplificato salvo il fatto, su determinate fattispecie, di ricorrere invece ai principi ordinari. Le parole d'ordine sono infatti quelle della facoltatività unitamente alla flessibilità. L'importante sarà il fatto di dare una totale disclosure, chiarendo quindi in nota integrativa il comportamento che si è adottato a livello di semplificazioni.

Sempre in tale ottica, poi, al fine di agevolare la prima applicazione del principio contabile è prevista un'applicazione prospettica che permette di non rideterminare i dati comparativi.

Un aspetto importante riguarda i destinatari di questo principio semplificato, che ad oggi sono le imprese che redigono il bilancio abbreviato (articolo 2435-bis, Codice civile) e le microimprese (articolo 2435-ter, Codice civile). Si tratta delle entità di dimensioni minori se si considera che le abbreviate, che tra le due categorie sono quelle più strutturate, sono quelle imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 5,5 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari o superiori a 11 milioni di euro; 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Si tratta delle casistiche che costituiscono la stragrande maggioranza del panorama produttivo nazionale.

Tuttavia, in una logica di semplificazione che non guasterebbe, non sembra che vi possano essere problematiche particolari se l'asticella fosse posta più in su, anche al livello dei 50 milioni di euro di fatturato che costituiscono oggi uno dei parametri per l'obbligatorietà del bilancio consolidato.

Alessandro Germani

(Estratto da "Norme&Tributi Plus Fisco", Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)