Il ColtivaItalia è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo». Il provvedimento vale complessivamente circa 1,18 miliardi di euro.

Le risorse stanziate

La parte più consistente delle risorse, circa 970 milioni di euro, è dedicata alla sovranità alimentare, cioè all'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare le produzioni chiave del Paese. In particolare:

70 milioni di euro per rifinanziare il Fondo per la sovranità alimentare, a sostegno delle filiere in difficoltà (grano tenero, orzo, mais, proteine vegetali);

300 milioni di euro di investimenti per l'approvvigionamento di prodotti agricoli, per rafforzare le filiere locali, potenziare la competitività delle imprese e sostenere le colture di interesse strategico e l'allevamento di vitelli autoctoni;

300 milioni di euro per l'allevamento italiano, con l'obiettivo di rafforzare la produzione di carne bovina nazionale e la linea vacca-vitello; durante l'esame parlamentare gli interventi sono stati estesi anche alle strutture allevatoriali;

300 milioni di euro per il settore olivicolo e per le azioni del nuovo Piano olivicolo nazionale 2026-2030, a sostegno delle imprese nel contrasto alle fitopatie e nel rilancio della filiera.

Sempre sul fronte olivicolo, la legge introduce il divieto di espiantare ulivi destinati a produzioni Dop e Igp per realizzare impianti fotovoltaici o eolici, salvo reimpianto nello stesso sito o in aree vicine.

Per il frumento sono stanziati 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera, con un credito d'imposta che cresce con la durata dell'accordo: dal 20% al 40% per contratti dai tre ai cinque anni. L'obiettivo è incentivare intese di lungo periodo che garantiscano prezzi certi, mitighino le oscillazioni di mercato e assicurino redditi più stabili agli agricoltori.

Ricambio generazionale

Resta centrale anche il tema del ricambio generazionale, su cui il ColtivaItalia interviene con tre misure.

La prima riguarda l'accesso al credito per giovani e donne: 150 milioni di euro a sostegno dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, destinati per il 65% alla concessione di mutui e per il 35% a contributi a fondo perduto.

La seconda mette a disposizione 8.417 ettari di terreni dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), concessi in comodato d'uso gratuito per dieci anni ai giovani tra i 18 e i 41 anni, con possibilità di acquisto finale al 50% del valore iniziale.

La terza è la "banca comunale delle terre": i Comuni potranno censire e rendere disponibili i terreni inutilizzati, favorendone il recupero produttivo e contrastando, al tempo stesso, lo spopolamento delle aree interne e il dissesto idrogeologico.

Ricerca e innovazione

Un capitolo è dedicato alla ricerca e all'innovazione: il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) assumerà 50 nuove unità di personale dedicate alla ricerca e saranno sostenute le aziende agricole sperimentali del Crea e degli istituti agrari, con investimenti in agromeccanica di precisione, intelligenza artificiale, sensoristica e meccatronica.

Gestione delle emergenze

Sul piano delle emergenze, viene istituito il commissario straordinario nazionale per la Xylella, incarica fino al 31 dicembre 2028, con il compito di coordinare autorità locali, ricerca scientifica e interventi urgenti contro la diffusione della fitopatia. Sarà supportato da tre sub-commissari e da una struttura di cinque unità, con uno stanziamento di 3 milioni di euro.

È prevista, inoltre, una moratoria dei mutui per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie nel corso del 2025.

Contro la peste suina africana sono destinati 1 milione di euro per prevenzione, biosicurezza e sostegno agli allevamenti (tra cui recinzioni e strutture temporanee per limitare gli spostamenti dei cinghiali) e 3 milioni per le imprese della macellazione, anche per il congelamento e lo stoccaggio delle carni provenienti dalle aree soggette a restrizioni.

Tutela del made in Italy e controlli

Ampio spazio anche alla tutela del made in Italy e ai controlli. In materia di pratiche sleali, l'Autorità di controllo potrà emettere una diffida per le violazioni sanabili: l'azienda avrà 60 giorni per regolarizzarsi e potrà chiudere il procedimento pagando una sanzione ridotta, pari a un terzo del minimo previsto.

Vengono stanziati 1,79 milioni di euro per rafforzare le verifiche sui certificati di cattura dei prodotti ittici importati e il Nucleo centrale pesca marittima della Guardia costiera, e 0,65 milioni per una banca dati nazionale dei profili analitici di autenticità, che servirà a verificare l'origine geografica, varietale e compositiva dei prodotti agroalimentari.

Tra le altre novità, il termine "aceto" potrà essere usato solo per prodotti ricavati da materie prime agricole e non di sintesi, con l'obbligo di indicare la materia di provenienza ("aceto di…"); viene rafforzata la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie; e 9,2 milioni di euro vanno all'enoturismo e all'oleoturismo, nell'ambito dei quali l'ospitalità entra tra le attività che le aziende agricole possono offrire.

Semplificazione amministrativa

Completano il quadro le misure di semplificazione amministrativa, volte a ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici: le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali.

Infine, ad Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) vengono attribuite funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica in agricoltura e nella pesca, attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e del sistema dei controlli agroalimentari.

Con l'approvazione definitiva, il testo attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.

Alessandra Caputo – Marcello Valenti

(Estratto da "Norme&Tributi Plus Fisco", Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)