Futuro Nazionale si radica anche nel territorio sassarese. Lo testimonia la nomina di Gianfranco Langella come responsabile della fase costituente per la provincia di Sassari, espressa e votata dalla segreteria nazionale in accordo con i vertici regionali.

Con questo passaggio è completo l’organigramma dei referenti provinciali su tutto il territorio isolano, al termine di otto mesi di confronti.

«Questo nuovo incarico - dichiara il responsabile regionale Gianluca Dessì- non è solo un traguardo organizzativo, ma rappresenta un'occasione autentica di condivisione, unità e sviluppo per tutta la provincia di Sassari».

Intanto FN lavora per avviare la struttura e la nascita del coordinamento regionale e, in questo senso, a breve, verrà promosso un incontro generale.

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