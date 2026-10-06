A seguito dell’articolo su consulenze e collaborazioni esterne della Regione, che costano circa 20 milioni di euro all’anno, riceviamo dall’Ufficio stampa della Regione la seguente nota firmata da «le lavoratrici e i lavoratori». E pubblichiamo.

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L'Ufficio stampa della Regione Sardegna è previsto dalla legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche (ultima modifica del 2021) e non è in alcun modo composto da "consulenti". Ne fanno parte dipendenti regionali a tempo indeterminato e dipendenti regionali a tempo determinato selezionati tramite "Avviso pubblico".

Tra i dipendenti regionali a tempo indeterminato vi sono: due giornalisti con la qualifica di caporedattore e otto unità di supporto tecnico e operativo con diverse qualifiche (due autisti, tre videomaker, amministrativi e tecnici).

Quanto al personale giornalistico a tempo determinato, gli otto lavoratori, più il capo ufficio stampa, sono in attesa del contratto definitivo previsto dagli atti che regolamentano l’Ufficio e da quasi due anni sono equiparati a funzionari, senza la corresponsione della completa indennità di mansione, prevista invece in tutte le altre Regioni.

Quanto all’Area digitale, il personale non è giornalistico. Ci sono un creativo e tre social media manager/content creator: anche questi lavoratori sono in attesa del contratto definitivo e lavorano senza ricevere alcun tipo di indennità – prevista invece dalle due delibere di Giunta del 2024 (la 15/45 e la 24/9). Contratto bloccato per dinamiche sindacali prima al Coran e ora all'Aran Sardegna.

Il personale dell’Ufficio Stampa, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato e indeterminato) è stato suddiviso per funzioni nelle diverse aree lavorative. Quindi nell’Area digitale, oltre al creativo e ai tre social media manager (con contratto a tempo determinato), sono stati inseriti i tre videomaker, una unità di supporto operativo con funzioni di copywriter, e una unità con funzioni di supporto tecnico (lavoratori a tempo indeterminato).

È doveroso sottolineare che il personale giornalistico dell’Ufficio Stampa, pur essendo incardinato amministrativamente nella Presidenza, lavora per tutta la Regione, per la presidente e per tutti e 12 gli assessori, in un rapporto che è facile calcolare non è nemmeno di un giornalista per assessorato.

(Unioneonline)

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