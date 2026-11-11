La Camera dei Rappresentanti Usa, a guida repubblicana, ha approvato la mozione che blocca la procedura di impeachment per il segretario alla Difesa Pete Hegseth.

«Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente fallito! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero perdente, hanno votato a favore di Pete», ha commentato il presidente Donald Trump. I dem, per voce della deputata Alexandria Ocasio-Cortez, hanno annunciato che ripresenteranno l'impeachment al nuovo Congresso che si insedierà a gennaio con una solida maggioranza democratica.

Hegseth è finito nel mirino dei dem per la guerra con l’Iran, per autorizzare la quale non sarebbe stato interpellato il Congresso.

(Unioneonline)