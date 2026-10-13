L'attrice Selma Blair – nota per i ruoli in film come «Cruel intentions», «La rivincita delle bionde» e «Hellboy» – è stata arrestata, nella giornata di ieri, dopo aver aggredito due assistenti di volo a bordo di un aereo della Delta in viaggio fra New York e Los Angeles. Lo riporta E! News citando fonti dell'Autorità Portuale di New York. L’aggressione dopo che la donna aveva tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo, con le persone aggredite che sono poi state portate in ospedale per accertamenti.

L'attrice è stata presa in custodia e ricoverata.

Sull'incidente sta indagando l'Fbi. Secondo il manager dell'attrice, che da anni lotta contro la sclerosi multipla, «ha avuto un'emergenza medica che ha portato all'aggressione».

L'arresto di Blair avviene quasi dieci anni dopo che la donna era stata fatta scendere da un volo Delta diretto da Cancun a Los Angeles e trasportata in un ospedale in seguito a una crisi avuta durante il viaggio.

(Unioneonline)

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