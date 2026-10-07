È morta Maricarmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna.

La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dov'era ricoverata dallo scorso 23 settembre, dopo lo sfratto coatto e in diretta Tv su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni.

Proprio la sua vicenda, diventata simbolo della crisi immobiliare spagnola, ha scatenato le proteste di piazza. Dopo che la proprietà dell’immobile in cui alloggiava è passata a un fondo speculativo, la richiesta d’affitto è salita a 2.650 euro al mese, cifra che la donna non poteva permettersi. Di qui lo sfratto e la mobilitazione di quello che è stato chiamato “popolo delle chiavi”.

(Unioneonline)

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