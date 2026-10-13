A Marsiglia, Lione, Strasburgo: dopo diversi blocchi in mattinata davanti alle scuole di Francia, migliaia di persone, principalmente liceali, studenti universitari e insegnanti, hanno iniziato a sfilare in diverse città d'Oltralpe per il cosiddetto quinto atto della mobilitazione studentesca: il culmine è il corteo parigino partito alle 14 da Place d'Italie per raggiungere l'Esplanade des Invalides.

Cortei anche in città come Aix-en-Provence, Le Havre o Brest. A Lione, diverse migliaia di persone hanno iniziato a sfilare dal centro città verso Villeurbanne. A Strasburgo, i manifestanti si sono radunati in Place Kléber, nel centro città, in attesa di cominciare a sfilare con bandiere e cartelli del tipo ''Studio, alloggio, dignità".

E c’è anche l’attivista svedese Greta Thunberg: «I giovani non vengono coinvolti nelle discussioni. Ci stanno rubando il futuro e, come abbiamo potuto constatare qui, le scuole non ricevono gli investimenti di cui hanno bisogno», ha detto rivolgendosi ai cronisti dinanzi al Lycée Paul-Eluard di Saint-Denis, alle porte di Parigi. La ventitreenne scandinava con la kefiah sulle spalle ha quindi aggiunto: «Allora, cosa dovremmo fare? Arrenderci? Certo che no. È proprio questo che le persone stanno esprimendo qui: non ci arrenderemo e lotteremo per questo futuro che ci viene sottratto sotto gli occhi». Thunberg si è detta «estremamente orgogliosa degli studenti francesi».

Quindi ha denunciato una polizia «estremamente violenta» che non protegge i giovani. «Questo dice tutto sulla polizia e su chi protegga realmente. Le forze dell'ordine dovrebbero proteggere i giovani».

(Unioneonline)

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