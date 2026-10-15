Ennesima tragedia sul lavoro: giovane muore in una cantina socialeL’incidente a Scerni. La vittima è uno studente universitario di 23 anni
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Giovedì nero per il mondo del lavoro italiano. Dopo l’incidente mortale avvenuto al Porto Canale di Cagliari, arriva la notizia di un’altra tragedia, in questo caso in provincia di Chieti.
Un giovane di 23 anni è deceduto all'interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni, mentre stava lavorando con un macchinario.
Per il giovane, studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale, non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, assieme al sindaco di Scerni Daniele Carlucci.
(Unioneonline)