La svolta, in quello che per oltre 10 mesi è stato un rebus indecifrabile, è arrivata grazie alle indagini tecniche condotte dal Ris dei carabinieri. Perizie balistiche ed esami sulla tragedia che, a gennaio di un anno fa, è costata la vita a tre cacciatori, hanno chiarito il ruolo dei protagonisti del giallo.

Ieri è scattato l’arresto dell’unico superstite della sparatoria, responsabile della morte della più giovane delle vittime che, si è accertato, si sono uccise l’un l’altra in un assurdo conflitto a fuoco.

Una storia degna del finale di un film di Quentin Tarantino. Con una differenza: il regista predilige gli stalli alla messicana al termine dei quali parte una raffica di spari, sui Nebrodi gli spari sono partiti subito, senza alcuno stallo.

Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato Agostino Segreto, 45 anni. Il gip ha accolto la richiesta di misura cautelare fatta dalla Procura di Patti, guidata dal procuratore Andrea Apollonio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Antonio Gatani, 82 anni e l'indagato la mattina della strage erano andati per una battuta di caccia nel bosco di contrada Caristia a Montagnareale, sui Nebrodi. A pochi metri, non immediatamente visibili, c'erano i fratelli Giuseppe, 44enne, e Devis Pino, appena 25enne, anche loro appassionati di caccia.

Gatani, probabilmente, ha sentito un movimento dietro un cespuglio e, pensando a una preda, ha fatto fuoco colpendo in pieno petto Giuseppe Pino, il maggiore dei fratelli, morto sul colpo, e ferendo il fratello Devis. Il ragazzo, a quel punto, con la sua carabina ha colpito l'anziano al torace, ammazzandolo. Segreto si trovava qualche metro indietro. Per gli inquirenti, in pochi istanti, si sarebbe avvicinato e avrebbe reagito facendo fuoco a sua volta contro Devis, già a terra. Poi sarebbe scappato.

Le analisi hanno evidenziato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rinvenuti sul corpo della più giovane delle vittime e quelli prodotti dallo sparo dell'arma di Segreto. Dagli accertamenti balistici è emerso, inoltre, che la borra, il contenitore dei pallettoni all'interno della cartuccia da caccia, non si sarebbe aperta e che i pallettoni avrebbero raggiunto il corpo della vittima senza disperdersi nella caratteristica rosa. Una circostanza dalla quale gli investigatori hanno dedotto la ravvicinata distanza di sparo. Questo, insieme al fatto che la vittima era già stata colpita, quindi era inoffensiva, esclude che Segreto abbia agito per legittima difesa. L'arrestato, infine, dopo aver sparato avrebbe anche raccolto i bossoli, ripulendo la scena dalle tracce.

Sentito nell'immediatezza dei fatti come testimone (a lui gli investigatori erano risaliti grazie ai familiari di Gatani che avevano raccontato di averlo visto col padre la mattina della strage) l'indagato ha prima fatto mezze ammissioni, poi si è chiuso nel silenzio. All'indagine, che chiarisce la dinamica dei fatti, la posizione di ciascun protagonista al momento della sparatoria e la responsabilità di Segreto nella morte della più giovane delle vittime, hanno preso parte i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, col supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia.

(Unioneonline)