«Solo rilievi marginali». Queste le parole con cui Luca Bauccio, l'avvocato che cura gli interessi di Veruska D'Angelo - l'assistente sociale della 'famiglia del bosco' sospesa per 70 giorni - commenta la decisione presa nei confronti della sua assistita. Si tratta - sostiene il legale - di «tre rilievi disciplinari che non scalfiscono la legittimità e la correttezza dell'intervento sul caso. Due di essi hanno natura puramente marginale e formale».

Il primo, secondo il difensore, riguarda una irregolarità nell'apposizione della firma su alcune relazioni, il secondo la mancata azione contro un giornalista. «L'unico addebito realmente riferibile al rapporto con la famiglia riguarda l'articolo 53 del codice deontologico - sottolinea -: secondo il collegio, pur avendo la D'Angelo operato in piena correttezza e in totale assenza di condotte discriminatorie, ella avrebbe dovuto chiedere al proprio datore di lavoro di essere sollevata dall'incarico a fronte della frattura del rapporto fiduciario e della contrarietà ampiamente divulgata dalla famiglia attraverso i mezzi di informazione». Evidenzia, invece, «numerose violazioni del codice deontologico», l'avvocato della famiglia anglo-australiana, Simone Pillon. «Ciò conferma nel peggiore dei modi, che le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell'Aquila non siano state sempre oggettive e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi», le parole del legale che auspica «una maggior apertura degli operatori nei riguardi della famiglia, posta fino ad oggi sul banco degli imputati».

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, esprime «solidarietà sincera alla D'Angelo» ma sostiene che «la presunta ostilità di Catherine va restituita al mittente». «Dovrà emergere ancora molto - conclude il professionista -: questa vicenda è stata dominata dalla inadeguatezza degli interventi e dalle gravi incompetenze».

(Unioneonline)