È durato oltre dieci ore, all’istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi, a Firenze, l'esame autoptico sulla salma di Gianni De Gennaro, l'ex prefetto e capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa in Toscana.

Gli inquirenti hanno chiesto ai medici legali di svolgere accertamenti completi e anche esami tossicologici. Presente all'autopsia anche il consulente nominato dalla famiglia di De Gennaro, il professor Marco di Paolo dell'università di Pisa.

All’esito dell’esame i medici legali hanno «escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo», così come comunicato dalla procura toscana.

Quindi la salma ha lasciato l'ospedale di Careggi per raggiungere la Capitale, dove è stata allestita la camera ardente alla Scuola superiore di polizia. Per volontà della famiglia, l'esposizione si svolge in forma strettamente privata e la camera ardente resterà chiusa al pubblico. Tra i primi questa mattina a raggiungere la cappella, per rendere omaggio a De Gennaro, è stato l'attuale capo della Polizia, Vittorio Pisani.

I funerali solenni si svolgeranno lunedì alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

(Unioneonline)