È bufera sulla coda del corteo di ieri pomeriggio a Roma di Non una di meno, dopo le frasi intonate durante la manifestazione da alcune femministe, che hanno preso di mira il marito defunto della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella.

«Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato»: questo il coro che ha suscitato la bagarre. L’uomo, 84 anni, è deceduto lo scorso 27 giugno: si è tuffato da una barca nel lago di Vico e non è più riemerso.

Ferma la condanna da gran parte del mondo politico, a partire dalla premier Giorgia Meloni: «Si vergogni chi ha superato il limite della decenza».

Fino a quel momento la manifestazione si era svolta senza problemi. Tamburi della Murga, bandiere della Palestina, fumogeni e slogan contro la cultura patriarcale e il governo. E, tra i tanti, uno striscione con la scritta: «Ci vogliamo vive». Circa centomila le persone in piazza, centinaia gli slogan. Ma proprio dal corteo si è levato un coro contro la ministra.

La scena è stata ripresa in un video, poi rilanciato sui social dalla stessa Roccella con il commento: «Non una parola di meno». In tarda serata è arrivato il commento della premier. «Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. C'è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe solo vergognarsi».

Solidarietà e vicinanza a Roccella anche dalle parlamentari del M5S nella Commissione Femminicidio, che aggiungono: «Le battaglie contro la violenza di genere non devono essere sporcate da comportamenti paragonabili proprio a quelli contro cui tutte insieme da anni ci stiamo battendo». Le parlamentari e i parlamentari del Pd nella Commissione d'inchiesta sul femminicidio, Cecilia D'Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio, stigmatizzano l'episodio, che «non può oscurare una manifestazione festosa e partecipata per ribadire il No alla violenza contro le donne».

(Unioneonline)