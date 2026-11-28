Svolta nel giallo dei tre cacciatori morti il 28 gennaio scorso, uccisi a colpi di fucile, nel bosco di contrada Caristia a Montagnareale, nel Messinese.

I carabinieri, su ordine della Procura di Patti guidata da Andrea Apollonio, hanno arrestato Agostino Segreto, amico dell'82enne Antonio Gatani, la più anziana delle vittime. È accusato di omicidio volontario. A incastrarlo le indagini scientifiche condotte dai carabinieri del Ris.

A perdere la vita furono Gatani, originario di Patti, e i fratelli imprenditori edili Devis, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto. I tre erano impegnati in una battuta di caccia.

(Unioneonline)