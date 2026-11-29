Allergica al lattosio, pensava che bastasse rimuovere la mozzarella dalla pizza per evitare ogni problema. E invece, qualche residuo è bastata a provocare una grave crisi che l’ha portata al decesso.

Così è morta nella notte Michelle Valentino, una ragazzina di appena 14 anni, a Casalnuovo (Napoli). Era andata con due amichette in una pizzeria da asporto e aveva ordinato dei tranci di margherita. Ha rimosso la mozzarella e l’ha mangiata, ma erano rimasti dei residui.

La ragazza, appena tornata a casa, si è sentita male. I genitori hanno contattato le due amichette che hanno riferito quanto accaduto. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che l’ha portata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, ma la giovane in ospedale non ci è neanche arrivata, è morta durante il trasporto.

L’episodio è stato ricostruito dai carabinieri di Acerra e Castello di Cisterna: non ci sono responsabilità a carico di nessuno, tantomeno della pizzeria cui è stata ordinata la margherita senza alcun altra indicazione. La salma della ragazza è stata affidata ai genitori.

(Unioneonline)