Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l'A1 e si sarebbe tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello (Firenze). Si tratta dello stesso ponte dove avvenne il femminicidio di Lorena Isceri il 3 settembre scorso.

Il delitto è avvenuto nell’abitazione della coppia: lei, rumena, aveva 23 anni, lui, italiano, 25.

L'uomo avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco a sua volta e si sarebbe gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l'allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell'uomo.

A seguito dell'accaduto il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso. Il 3 settembre scorso dal viadotto Lora Lorena Isceri fu gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella che poi si tolse la vita lanciandosi a sua volta dal ponte.

(Unioneonline)