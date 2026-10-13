Papa Leone XIV è stato operato e l’intervento «si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti».

Lo riferisce la sala stampa vaticana al termine dell’operazione effettuata questo pomeriggio al Gemelli per l’asportazione di un nodulo al polmone. «Il Santo Padre – si legge nella breve nota cui seguiranno “ulteriori informazioni” – è rientrato in stanza».

Un intervento durato un paio d’ore, complesso ma che prevede, in assenza di complicazioni, tempi di ripresa rapidi. E già dal giorno successivo il paziente può muoversi, passeggiare e mangiare da solo, ha spiegato all’Ansa Edoardo Mercadante, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia toracica all'Irccs Ifo Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma.

L’intervento prevede l'asportazione del lobo polmonare dove è presente il nodulo (lobectomia) e tutti i linfonodi del mediastino, ovvero lo spazio anatomico situato nella parte centrale del torace, compreso tra i due polmoni.

(Unioneonline)

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