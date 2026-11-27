È scontro aperto in Aula alla Camera sull'avvio della discussione generale della riforma della caccia, subito travolta dalle polemiche politiche e dalla protesta di 77 sigle ambientaliste e animaliste scese in piazza contro la «legge sparatutto». Il testo è arrivato a Montecitorio nella versione già approvata dal Senato lo scorso 23 giugno, dopo che la commissione Agricoltura ha chiuso l'esame applicando la tagliola su oltre un milione di emendamenti e ha dato mandato alle relatrici Laura Cavandoli (Lega) e Monica Ciaburro (FdI). Il voto finale, a causa della sessione di bilancio di dicembre, slitterà a gennaio.

Furiose le associazioni animaliste. Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia parlano di una «clamorosa bocciatura sostanziale» da parte della Commissione Politiche Ue della Camera, presieduta dal leghista Stefano Candiani. Pur esprimendo un parere formalmente favorevole, l'organismo ha invitato a rivedere i punti chiave del ddl caccia - richiami vivi, caccia nelle aziende faunistiche e superamento dei pareri Ispra - richiamando le direttive Habitat e Uccelli e i rilievi della lettera di Bruxelles del 18 dicembre 2025, legata anche alla procedura Pilot e al posticipo della chiusura stagionale oltre la prima decade di febbraio. Attenti anche i consumatori. Il segretario del Codacons Francesco Tanasi chiede che il provvedimento resti equilibrato e in linea con la normativa europea, basi ogni scelta su valutazioni scientifiche rigorose e chiarisca i profili comunitari senza stravolgere l'impianto della legge 157/1992. Il ddl la riscrive invece puntando sulla gestione attiva della fauna, ridimensionando il peso dell'Ispra a favore delle Regioni - che possono discostarsi motivando su basi scientifiche e non hanno più l'obbligo di conformarsi per i posticipi su determinate specie - e ampliando specie come il piccione di città, calendari e aree venatorie, incluse parti delle foreste demaniali, oltre a prevedere visori notturni e il declassamento del lupo.

Sul piede di guerra le opposizioni in Aula, in particolare il Movimento 5 stelle. Il vicepresidente della Camera Sergio Costa (M5s), ex generale dei Carabinieri forestali, ha annunciato una pregiudiziale di costituzionalità per violazione dell'articolo 9: «La norma trasforma in cacciatori chi finora era nel codice penale e ci riporta al medioevo scientifico. Appena saremo al governo cancelleremo questa legge». Susanna Cherchi (M5s) avverte che «più aree e più strumenti significano maggiore promiscuità con cittadini ed escursionisti», mettendo in dubbio l'apertura al profitto. Francesco Emilio Borrelli (Avs) chiama in causa la premier Giorgia Meloni per aver ascoltato solo «le lobby delle armi» e della caccia. La capogruppo Pd Antonella Forattini denuncia invece «un blitz» e chiede «piani basati sui dati, risorse e risarcimenti certi» per gli agricoltori, rilevando divisioni nella maggioranza e l'assenza di una relazione sull'applicazione della legge.