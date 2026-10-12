Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

È stata una donna, che portava il cane a passeggio, a sentire dei vagiti e ad accorgersi del piccolo chiuso in un sacchetto, coperto da un piccolo telo.

Sul posto gli agenti del Commissariato e anche quelli della Squadra Mobile della Questura.

(Unioneonline)

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