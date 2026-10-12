milano
12 ottobre 2026 alle 18:06aggiornato il 12 ottobre 2026 alle 18:09
Neonato abbandonato in un sacchetto per strada: una passante sente i vagiti, ora è in codice rossoIl piccolo trovato casualmente da una donna che portava il cane a passeggio, soccorso d’urgenza
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Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.
È stata una donna, che portava il cane a passeggio, a sentire dei vagiti e ad accorgersi del piccolo chiuso in un sacchetto, coperto da un piccolo telo.
Sul posto gli agenti del Commissariato e anche quelli della Squadra Mobile della Questura.
(Unioneonline)
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