La Nato: «La Steadfast Noon in Italia è un’esercitazione nucleare»La responsabile della politica atomica dell’Alleanza: «Non previste armi reali ma sono fondamentali standard addestramento elevati»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'esercitazione Steadfast Noon che si terrà in Italia – e che coinvolgerà anche la Sardegna – sarà «nucleare». L’ha spiegato la responsabile della politica nucleare della Nato, Nassima Barrows, incontrando un gruppo di media, tra i quali l’Ansa.
Nell'esercitazione non vengono impiegate armi nucleari reali, ma resta «fondamentale addestrarsi secondo gli elevati standard» richiesti da una missione di questo tipo.
«È quindi essenziale garantire sia la disciplina che la capacità di collaborare per la difesa collettiva, di cui la missione nucleare costituisce una componente di grande importanza», ha precisato il colonnello David Bull, Capo delle operazioni nucleari dell'Alleanza.
(Unioneonline)