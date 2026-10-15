Papa Leone XIV ha ripreso l’attività lavorativa dopo l’intervento di rimozione di un nodulo polmonare cui è stato sottoposto due giorni fa all’ospedale Gemelli a Roma.

Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti.

Il Pontefice ha trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Poi ha concelebrato la messa al decimo piano del Gemelli.

Questa mattina, si legge nel bollettino medico, il Santo Padre «ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente».

(Unioneonline)

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