Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passo formale ma necessario in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano.

Il vicepremier, dopo il consiglio federale in via Bellerio, ha anche annunciato un aggiornamento del simbolo e la nascita di una segreteria politica "per condividere onori e oneri".

Salvini aveva invocato il congresso straordinario dal palco di Pontida, la mossa con cui il vicepremier punta a chiudere definitivamente le fibrillazioni che hanno agitato l'estate del Carroccio. Con la segreteria politica, che andrà definita, Salvini risponde alle richieste di più collegialità nelle scelte. La modifica del logo, invece, potrebbe riguardare la cancellazione del riferimento a "Salvini premier", anche in virtù della nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Di entrambe le cose, però,- si spiega - "ne parleremo al congresso", dove il vicepremier non dovrebbe avere sfidanti.

(Unioneonline)

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