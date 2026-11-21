Allarme droni alla base Usa di Sigonella, in Sicilia.

Nella mattinata di sabato è trapelata la notizia della presunta presenza – venerdì sera – di almeno un velivolo non identificato sopra le piste e gli alloggi del personale statunitense.

In particolare, un “drone civile” avrebbe fatto scattare il protocollo di sicurezza, che prevede l'intercettazione del segnale tra il radiocomando e il velivolo e la contestuale messa in sicurezza delle piste.

Le procedure comportano la sospensione dei decolli e l'indicazione agli aerei in avvicinamento di attendere in circuiti di attesa oppure di dirottare verso aeroporti alternativi. Al momento l'ipotesi più accreditata nel caso specifico resta comunque quella di una bravata.

La competenza delle indagini rientra ai carabinieri poiché la base di Sigonella, pur ospitando una presenza militare statunitense e una struttura della US Navy, è una base militare italiana, sottoposta alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato italiano.

(Unioneonline)