«La morte di Gianni De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un'inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo».
Lo ha detto Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, commentando la notizia del suicidio dell'ex capo della polizia.
«Si è trattato», ha aggiunto, «di un'iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell'agenda rossa. Per spostare quindi l'attenzione sulla Polizia».
(Unioneonline)