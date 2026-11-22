Pendolari preoccupati per i nuovi orari dei treni. E ora si muove la Regione. La nuova programmazione ferroviaria prevista dal 14 dicembre accende le proteste in diversi territori della Sardegna. I timori riguardano la soppressione di numerose fermate e la riorganizzazione delle corse, con possibili ripercussioni soprattutto per chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il lavoro, la scuola e i servizi.

La rimodulazione, presentata nell'ambito dell'introduzione di un sistema di frequenze cadenzate, prevede l'arrivo di collegamenti più rapidi tra alcune città, ma anche la cancellazione di diverse fermate intermedie. Una scelta che sta suscitando malumori soprattutto nei centri più piccoli, dove il treno rappresenta un collegamento essenziale.

Nel territorio di Oristano, dal 14 dicembre il regionale 21225, in partenza da Macomer al mattino, sarà sostituito da un collegamento diretto da Sassari a Cagliari. Il nuovo treno fermerà ad Abbasanta e Oristano, saltando Paulilatino, Solarussa, Marrubiu, Uras-Mogoro e l'aeroporto di Elmas. Per chi parte da Oristano il viaggio verso Cagliari sarà più breve: 47 minuti anziché un'ora e otto. Ma per i pendolari delle stazioni intermedie il cambiamento rischia di tradursi in un peggioramento del servizio. Una rimodulazione analoga interesserà la corsa serale da Cagliari verso Macomer, sostituita da un collegamento diretto fino a Sassari con fermate a Oristano e Abbasanta.

Preoccupazioni arrivano anche dal Nord Sardegna. Un gruppo di pendolari che raggiunge Olbia da Sassari, Ploaghe, Chilivani, Oschiri, Berchidda e altri centri ha scritto a Trenitalia e alla Regione chiedendo di mantenere gli attuali collegamenti. Secondo i viaggiatori, i nuovi orari pubblicati per dicembre non sarebbero compatibili con gli orari di uffici e scuole. Particolarmente contestata la riduzione delle corse pomeridiane da Olbia verso Sassari, che passerebbero da sei a quattro, con la cancellazione dei treni delle 18 e delle 18.43.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, che ha definito insoddisfacente la programmazione di Trenitalia e sollevato dubbi sul ruolo della Regione. «Evidentemente non sanno che nella nostra Isola non esiste l'Alta Velocità ferroviaria ed eliminare qualche fermata non permette recuperare minuti di tempo ma semplicemente limita il servizio a comunità piccole agli occhi estranei ma importanti a livello sardo», ha dichiarato. Deidda ha inoltre richiamato gli atti parlamentari approvati all'unanimità dalla commissione Trasporti, che indicano la necessità di potenziare le tratte ferroviarie e non di tagliarle.

Dalla Regione arriva intanto la precisazione che, al momento, il servizio prosegue regolarmente con gli orari attuali e che nessuna modifica è ancora entrata in vigore. L'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, conferma che la riorganizzazione punta a introdurre frequenze cadenzate, ma riconosce la presenza di criticità. «L'obiettivo di rendere più regolare e funzionale l'offerta ferroviaria è condivisibile, ma qualsiasi rimodulazione deve necessariamente tenere conto delle esigenze concrete di chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o i servizi essenziali. Non possiamo permettere che una riorganizzazione pensata per migliorare il servizio finisca per creare nuovi disagi».

L'assessorato ha annunciato incontri tecnici con Trenitalia nel corso della prossima settimana per esaminare le segnalazioni e valutare possibili correttivi prima dell'entrata in vigore dei nuovi orari. La partita, dunque, resta aperta: l'obiettivo dichiarato è rendere più efficiente il servizio, ma pendolari e amministratori chiedono che la maggiore velocità dei collegamenti principali non venga pagata dai territori più piccoli con la perdita di fermate e opportunità di viaggio.