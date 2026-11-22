Ottantasei eventi meteorologici estremi in Sardegna dal 2015, nove soltanto quest'anno. Il rapporto Città-Clima 2026 di Legambiente fotografa un'isola sempre più vulnerabile ed esposta a fenomeni sempre più violenti.
«In qualche modo le stagioni stanno cambiando in una successione di eventi estremi», spiega Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente per la Sardegna, «abbiamo iniziato l’anno con la probabilità di una gravissima crisi climatica, con invasi quasi vuoti, eravamo molto preoccupati».
Poi il ciclone Harry, oltre 350 milioni di danni e il caldo record. Le coste sono tra le aree più esposte.
«Il livello del mare sta aumentando. Nel 2100 si sa che ci sarà un aumento di almeno 70 centimetri: vuol dire che le mareggiate arriveranno sempre più a toccare quello che c'è sulle nostre coste. Dobbiamo cominciare a lasciare alla natura i suoi spazi».
La Sardegna dispone già di una strategia di adattamento, ma servono finanziamenti e interventi concreti, a cominciare dalle reti idriche, che disperdono oltre la metà dell'acqua.
«Gli interventi sono previsti», dice Querzoli, «bisogna però accelerare l'intervento di manutenzione delle reti di distribuzione, in modo da ridurre queste perdite. Ma è necessario che il livello di efficienza rimanga alto, con una manutenzione continua».
(Unioneonline)