Sono 114 i migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna nella giornata di ieri, tra di loro ci sono donne e bambini. L'episodio più preoccupante si è registrato alle 10 a Capo Sperone dove la Capitaneria di porto ha soccorso sette migranti, tra i quali quattro bambini che, da quanto si apprende, sarebbero stati costretti a tuffarsi in mare perché gli scafisti temevano l'arrivo delle forze dell'ordine.

I migranti per rifugiarsi sugli scogli di Capo Sperone, dove sarebbero rimasti due giorni, sono rimasti lievemente feriti.

Altri 13 uomini erano sbarcati nelle prime ore della giornata a Capo Teulada, altri sbarchi a Chia, nel territorio di Domus De Maria. Un barchino con 9 migranti è stato intercettato dalla Guardia di finanza e scortato fino al porto di Sant'Antioco, altri 12 sono stati bloccati all'interno del poligono di Teulada. Sempre nel pomeriggio di ieri sono stati registrati altri tre sbarchi tra Capo Teulada e Porto Tramatzu, arrivate complessivamente 60 persone.

Tutti i migranti sono stati trasferiti bel centro di accoglienza di Monastir, dove negli ultimi giorni si sono registrati più volte momenti di tensione anche a causa del numero di migranti presenti.

(Unioneonline)

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