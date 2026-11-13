L'alta cucina sarda torna a brillare. Salgono a sette i ristoranti segnalati, tutti con una stella, dalla guida Michelin. Quattro le conferme e tre le novità, due nel nord est, ovvero Ulìa di Cascioni Eco Retreat, il cinque stelle di Arzachena, con lo chef di Cabras Salvatore Camedda già stellato per Somu a Baja Sardinia. Arriva la stella anche a Golfo Aranci per La Spigola con lo chef Roberto Pisano. E dopo tre anni di assenza una stella ritorna a Cagliari: a riportarla nel capoluogo sardo è Amanõ, il ristorante guidato dallo chef campano Vincenzo Sorvillo e l'unico non stagionale della lista degli stellati.

Conferme per Fradis Minoris, Laguna di Nora - Pula, Fuoco Sacro, del boutique hotel Petra Segreta a San Pantaleo, Confusion a Porto Cervo e Capogiro del 7Pines Resort Sardinia a Baja Sardinia.

È sempre il nord est con la Gallura, dunque, a farla da padrone con cinque stellati su sette.

«Questo riconoscimento è un forte stimolo a proseguire con il percorso che ho intrapreso - spiega lo chef Salvatore Camedda - dopo l'esperienza con Somu ho sposato il progetto di Ulìa, dove prevale una cucina il più possibile naturale, artigianale, che guarda al mare con richiami anche al Sinis la mia terra d'origine. Utilizziamo prodotti a metro zero che arrivano dall'azienda agricola del resort, frutta, verdura, olio, miele».

Ad appena un anno dalla sua apertura, nel 2024, è entrato in guida tra i locali consigliati, e ora fa il grande salto il ristorante Amanõ. «È una grande soddisfazione per me riportare la Stella nel capoluogo sardo, questa meravigliosa città che mi ha accolto - osserva lo chef Vincenzo Sorvillo - è frutto di un lavoro di squadra, tanta dedizione, passione e il desiderio di migliorare giorno dopo giorno».

È un progetto gastronomico che affonda le proprie radici nella Sardegna e nel suo mare con una cucina dedicata al mondo ittico quello proposto da La Spigola di Golfo Aranci. «Ringrazio chi creduto nel progetto - commenta lo chef Roberto Pisano - il pescatore Claudio, Giovanni l'ortolano, la brigata di cucina e sala, i clienti, la famiglia. La Spigola è una storia familiare costruita nel tempo e cresciuta attraverso il lavoro di più generazioni, un percorso che ha richiesto la capacità di rimettersi in discussione, senza perdere il legame con le nostre origini».

(Unioneonline)