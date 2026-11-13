La Sardegna pronta a combattere lo spopolamento attraendo lavoratori under 40. E da ieri è ufficialmente online il bando per accedere ai contributi che la giunta regionale, guidata da Alessandra Todde, ha messo a disposizione come incentivo per chiunque abbia un lavoro, sardo o non sardo, e sia intenzionato a trasferire la residenza nell’Isola.

Per poter partecipare, oltre ad avere meno di quarant’anni, è necessario essere già occupati al momento della presentazione della domanda, come lavoratori dipendenti, autonomi o imprenditori.

Il contributo una tantum è di 20mila euro, che salgono a 30 mila per chi sceglie di stabilirsi in un Comune con meno di 5.000 abitanti.

Per i lavoratori autonomi e gli imprenditori è prevista anche la possibilità di avviare una nuova iniziativa economica o una nuova sede di attività nell'Isola, purché il richiedente risulti già occupato. Per i lavoratori dipendenti il trasferimento potrà avvenire anche attraverso il lavoro a distanza, la mobilità o un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando il requisito dell'occupazione già esistente alla data della domanda.

Chi avrà diritto al contributo dovrà impegnarsi a trasferire la residenza entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio. La misura è aperta anche a coloro che si sono già trasferiti nell'Isola a partire dal 1° gennaio 2026. In entrambi i casi è previsto l'obbligo di mantenere la residenza in Sardegna per almeno cinque anni.

Non è necessario dunque essere sardi di nascita: il bando è aperto anche a chi proviene da altre regioni o dall'estero, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Particolare attenzione viene riservata alle professioni sanitarie e sociosanitarie. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, sarà assegnato un criterio preferenziale a chi si trasferisce in Sardegna per svolgere un'attività lavorativa in questi settori. La scelta punta a favorire l'arrivo di professionalità utili al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei servizi alla persona. Resta comunque garantita la possibilità di partecipare anche ai lavoratori degli altri settori economici.

La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 56 milioni di euro nel triennio 2026-2028, di cui 8 milioni per il 2026. Le domande potranno essere presentate fino al 29 novembre.

(Unioneonline/v.l.)