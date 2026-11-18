Offrire ascolto, riconoscere i segnali della violenza e rendere più accessibili i percorsi di sostegno. Con questi obiettivi l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce alla sesta edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L’iniziativa si svolgerà dal 23 al 29 novembre con attività dell’ambulatorio psicologico della Sorveglianza sanitaria diretta da Antonello Serra e del servizio di Vittimologia della Clinica psichiatrica diretta da Alessandra Nivoli.

L’ambulatorio psicologico della Sorveglianza sanitaria offrirà consulenze rivolte al personale sanitario e amministrativo dell’Aou. Ogni colloquio avrà una durata di circa un’ora e si svolgerà nella sede di via Matteotti, a Sassari, nei seguenti giorni e orari: da lunedì 23 a venerdì 27 novembre dalle 9 alle 12; lunedì 23 e martedì 24 novembre: dalle 14.30 alle 16.30.

Il 25 novembre, il servizio di Vittimologia della Clinica psichiatrica effettuerà visite dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Gli appuntamenti si svolgeranno al quarto piano della Clinica psichiatrica, in viale San Pietro 8, a Sassari.

L’iniziativa richiama l’attenzione su un fenomeno diffuso, che attraversa contesti sociali, culturali ed economici differenti. Secondo i primi risultati dell’indagine Istat 2025, circa 6 milioni e 400 mila donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,9%, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni. Dati che confermano la necessità di affiancare all’assistenza e alla protezione un lavoro costante di prevenzione e informazione.