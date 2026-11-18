Fare rete per prevenire il disagio e promuovere il benessere integrale della persona, della coppia e della famiglia. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro intitolato per la presentazione del Consultorio Territoriale, in programma sabato 21 novembre 2026, dalle ore 15, negli spazi dell’Ex-Ma.Ter di Sassari.

L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Sassari, dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia e dalla Fondazione Accademia – Casa di Popoli, Culture e Religioni, rappresenta un momento fondamentale per presentare alla cittadinanza e alle istituzioni questo nuovo presidio di ascolto e accompagnamento. L'evento gode del patrocinio del Comune di Sassari, della Città Metropolitana di Sassari e dell’Università degli Studi di Sassari, ed è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dei fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica.

I lavori del pomeriggio, moderati da Vannalisa Manca, prenderanno il via alle ore 15.15 dopo l'accoglienza iniziale. Alle 15.20 sono previsti i saluti istituzionali affidati a Mons. Francesco Antonio Soddu, Arcivescovo Metropolita di Sassari, a Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari, e a Gavino Mariotti, Rettore dell’Università degli Studi di Sassari.

A seguire, alle ore 15.35, il Direttore del Consultorio, Don Felix Mahoungou, illustrerà il modello organizzativo del servizio: «Il nuovo percorso intrapreso dal Consultorio, dopo l'esperienza iniziata con padre Romolo Taddei e maturata negli anni presso il Centro di Preparazione alla Famiglia, si presenta oggi nella nuova veste di Consultorio Diocesano, sempre presso la sede di Piazza S. Agostino n. 1, con l'intento di rinnovare e ampliare la propria presenza e il proprio servizio a favore della persona, della coppia e della famiglia. Il Consultorio intende mettere al centro la persona e le sue relazioni, attraverso attività di ascolto, consulenza, prevenzione e promozione del benessere, valorizzando le risorse individuali, relazionali e familiari e accompagnando le persone nei momenti di cambiamento e di maggiore difficoltà, offrendo percorsi brevi mirati e personalizzati. Il rinnovamento del servizio è arricchito dall'ingresso di nuove figure professionali, tra consulenti familiari e altri professionisti, che hanno scelto di mettere a disposizione della comunità competenze, esperienze e disponibilità, nella convinzione che la complessità dei bisogni attuali richieda confronto, integrazione e collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio».

Il programma proseguirà alle 15.50 con la presentazione del "Patto per il benessere della comunità" a cura della Dott.ssa Federica Ingrosso, seguita alle 16.00 dall’approfondimento dedicato a "La figura del consulente della persona, della coppia e della famiglia", curato dal Dott. Ermanno D’Onofrio e dalla Prof.ssa Alessandra Testani. Dopo un breve intermezzo musicale alle 16.20, il dibattito riprenderà alle 16.25 con la relazione della Prof.ssa Maria Lucia Piga su "La famiglia come luogo di prevenzione del disagio e costruzione del benessere" e alle 16.45 con l’intervento della Prof.ssa Agata Pisana dedicato a "La forza educativa delle relazioni". Le conclusioni, previste per le ore 17.15, lasceranno infine spazio a un momento di convivialità alle 17.45.