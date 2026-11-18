Ploaghe ha celebrato l'83° anniversario dell'eccidio di Sutri (1943). La cerimonia, aperta dal ritrovo in via Pietro Salis e dal corteo con la Polizia Locale, ha visto la deposizione di una corona al monumento dei caduti di Sutri, l'appello dei giovani avieri ploaghesi a cura dell'Anc e la preghiera del parroco don Giuseppe Virgilio.

La commemorazione si è conclusa all'Ex Convento dei Cappuccini con la rievocazione a cura dell’Anpi e la presentazione dello studio sui Partigiani Ploaghesi dei docenti Gavina Cherchi e Mirko Mutzu dell’Università di Sassari. Presenti autorità civili, militari e religiose che hanno reso omaggio ai caduti.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, molti militari italiani sbandati – tra cui numerosi avieri originari della Sardegna – tentarono di tornare verso le loro case. Bloccati nella zona del porto di Civitavecchia, si rifugiarono nelle campagne della Tuscia (tra Capranica e Sutri), trovando spesso ospitalità e nascondigli presso le famiglie dei contadini locali, rifiutandosi di aderire alla neonata Repubblica Sociale Italiana. Nelle prime ore del 17 novembre 1943, le truppe delle SS tedesche provenienti da Bracciano effettuarono un rastrellamento a casa a Capranica. Vennero catturati 18 giovani sardi sbandati e un giovane del posto (Salvatore Alessi). Nel pomeriggio dello stesso giorno, trasportati su un camion in direzione di Bracciano, furono fatti scendere in località Montefosco (lungo la strada tra Sutri e Bassano Romano) e fucilati dalle SS.