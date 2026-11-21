Ben 70 gatti randagi ricoverati in appena 4 mesi grazie al Soccorso Veterinario promosso dal Comune di Sassari. Un servizio illustrato ieri a palazzo Ducale, in VI Commissione, dall’assessore all’Ambiente e vicesindaco Pierluigi Salis, affiancato dalla funzionaria del settore Anna Pilo e da Manuel Chessa, capitano delle guardie ecozoofile dell’Aeopc. «Siamo gli unici in Sardegna- riferisce Salis- ad aver organizzato questo servizio».

Cominciato lo scorso 1° settembre grazie all’amministrazione comunale che si avvale dell’intermediazione delle ecozoofile, e di sue quattro volontarie, come “cerniera” con la Clinica Tilocca, con cui si è stabilita la convenzione.

«Abbiamo investito 36mila euro, iva inclusa, e ne stiamo stanziando ulteriori 15mila», dichiara l’assessore che garantisce: «Continueremo il prossimo anno». Il Comune prova a sopperire in parte, con le proprie risorse, alle criticità dovute all’assenza di un pronto soccorso veterinario h 24 e a un servizio che l’università, a causa della carenza di medici veterinari, non può ancora fornire. Manca una struttura post-operatoria e di degenza e la convenzione con la Clinica non prevede una parte notturna, in compenso la giunta ha investito circa 5mila euro di medicinali per curare i gatti.

«E vorrei fosse chiaro- sottolinea il vicesindaco- che nessuno lucra su questo servizio, anzi è proprio il contrario». Un lavoro di assistenza, specifica Pierluigi Salis, nell’incontro presieduto da Walter Pani, che si avvale anche dell’apporto di diversi volontari che rendono tra l’altro operative le 60 colonie feline riconosciute in città. A dare manforte le guardie ecozoofile, sempre in prima linea a Sassari per soccorrere gli animali, come tra l’altro accaduto di recente quando hanno salvato un gattino “intrappolato” sul ponte nuovo.