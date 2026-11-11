Fermato a Sassari un “finto carabiniere”. A individuarlo sono stati proprio i militari dell’Arma, che lo ritengono indiziato di aver commesso due truffe ai danni di altrettante signore di 86 e 74 anni. Tutto è iniziato con un uomo che, al telefono, si spacciava per carabiniere avvertendo le vittime che l’auto di un loro familiare era stata usata per una rapina.

Da questa premessa l’invito a preparare gioielli e soldi per verificare la "refurtiva". Entrato nelle abitazioni riusciva a distogliere l’attenzione delle signore e a sottrarre i preziosi. Una volta denunciato l’episodio i militari hanno setacciato il centro storico e, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno rintracciato il presunto autore.

La persona aveva con sé del denaro e nella camera del B&B dove si trovava sono stati rinvenuti, nascosti in una valigia, una serie di gioielli poi riconosciuti dalle donne e adesso sequestrati. L’uomo è stato fermato e sarà giudicato nell’udienza di convalida.