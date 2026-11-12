Impiantistica sportiva e sociale, a Muros finanziamenti per 245mila euro

Sport e servizi sociali al centro della politica dell’amministrazione comunale di Muros. Due i finanziamenti che consentiranno al Comune di investire nel futuro del paese: 5 mila euro dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, destinati a progetti educativi per la fascia d’età compresa tra 0-14 anni, e 240 mila euro euro dalla Regione Sardegna per l’impiantistica sportiva.

Quest’ultimo finanziamento ci permetterà di riqualificare sia il campo da calcio sia l’area sportiva “Salvatore Soggiu”, realizzando strutture adeguate e funzionali per le due squadre che utilizzano la struttura. Risorse importanti che si traducono in opportunità concrete per i bambini, i ragazzi e per tutta la comunità.

In particolare il comune di Muros amministrato dal sindaco Federico Tolu ha deciso di investire delle risorse nelle pratiche sportive mettendo in campo una serie di interventi Il primo, di 140mila euro, interesserà la palestra comunale, dove si procederà alla riqualificazione interna della struttura e alla realizzazione di nuovi spogliatoi.

Altri 100mila euro riguarderanno il campo sportivo, dove saranno installate nuove reti ferma palloni e messi in sicurezza gli spalti destinati al pubblico, insieme all’ingresso per gli atleti. Sull’area polifunzionale “Salvatore Soggiu” saranno realizzati piccoli interventi di manutenzione e acquistati nuovi arredi.