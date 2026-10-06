Il Palazzo del Marchese si tinge di turchese per la campagna internazionale “Uniti per la Dislessia”. Giovedì 8 ottobre si celebra la Giornata Internazionale della Dislessia. Per l’occasione, in serata, il Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, si illuminerà di turchese aderendo alla campagna internazionale “Uniti per la Dislessia”.

L'iniziativa, coordinata dall’Associazione Internazionale Dislessia e Famiglia (DISFAM) con il sostegno dell’Associazione Italiana Dislessia, punta ad accendere i riflettori su un disturbo dell’apprendimento che interessa almeno il 10% della popolazione mondiale. Una condizione spesso invisibile e ancora troppo sottovalutata che, soprattutto quando viene riconosciuta tardivamente, può determinare difficoltà nel percorso scolastico e professionale e avere conseguenze sulla piena realizzazione personale.

Con l’adesione alla campagna, anche Porto Torres si unisce alle istituzioni di tutto il mondo che illumineranno di turchese i propri edifici per rendere simbolicamente più visibile la dislessia, promuovendo conoscenza, consapevolezza e inclusione. Il turchese, colore simbolo dell'iniziativa, richiama calma, equilibrio e armonia emotiva, elementi importanti per contrastare lo stress e l’ansia che possono accompagnare i disturbi dell’apprendimento. L’8 ottobre il Palazzo del Marchese si illumina di turchese: un segno di vicinanza, sensibilizzazione e inclusione.

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