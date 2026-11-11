La Commissione Finanze del Comune di Porto Torres ha esaminato la proposta di ratifica della variazione urgente di bilancio numero 7, adottata con deliberazione della Giunta comunale e presentata in Commissione dall’assessore al Bilancio, Gaetano Mura.Alla seduta ha partecipato il direttore del Servizio di Ragioneria, John Frank Fois, che ha illustrato gli aspetti tecnici e contabili del provvedimento. Tra le principali voci di entrata figurano 450.000 euro sulla voce «Ritornare a casa Plus», destinati all'integrazione del relativo fabbisogno; 1.333.333 euro di finanziamenti regionali nell'ambito della linea di azione «Le Porte della Sardegna», destinati agli interventi di riqualificazione dell'ingresso al porto turistico e del lungomare di Balai; 40.000 euro per servizi di progettazione, finanziati attraverso l'integrazione del Fondo unico regionale. La variazione comprende inoltre ulteriori voci di entrata e di uscita di importo meno significativo, che concorrono agli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio. Nel corso della presentazione, l'assessore ha evidenziato la necessità di procedere con tempestività, considerati i tempi ristretti a disposizione per l'esame e l'approvazione degli interventi. In particolare, alcune voci, come quella relativa al programma «Ritornare a casa Plus», richiedevano un'accelerazione delle procedure amministrative. Da qui la necessità di adottare una deliberazione urgente della Giunta comunale, successivamente sottoposta alla ratifica del Consiglio, per rispettare le tempistiche previste e garantire la disponibilità delle risorse. La proposta ha ottenuto il voto favorevole unanime dei componenti della maggioranza presenti, mentre i rappresentanti della minoranza hanno espresso la propria astensione. Nel corso della discussione è emersa anche una questione relativa al percorso di esame della variazione. È stata infatti evidenziata l'opportunità che gli interventi e le materie contenuti nel provvedimento, quando rientrano nelle competenze di altre commissioni consiliari, possano essere approfonditi anche nelle rispettive sedi. La questione riguarda il metodo di lavoro e il ruolo delle commissioni consiliari, affinché i provvedimenti che comprendono materie differenti possano essere esaminati con il necessario approfondimento e con il coinvolgimento delle commissioni competenti. L'astensione della minoranza si è inserita in questo confronto sul percorso di esame del provvedimento, mentre la maggioranza ha espresso voto favorevole all'unanimità dei presenti.