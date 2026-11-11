Giuramento per un nuova barracella nella Compagnia di Porto Torres

La Compagnia barracellare di Porto Torres si è arricchita di una nuova componente. Questa mattina, nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, Tania Castellazzi, cittadina turritana, ha prestato giuramento davanti al sindaco Massimo Mulas ufficializzando il suo ingresso nel Corpo.

Alla cerimonia erano presenti il comandante della Compagnia Barracellare Gavino Cuccu e la segretaria Marianna Lazzarini. Con il nuovo ingresso sale a 17 - 6 donne e 11 uomini - il numero dei componenti operativi della Compagnia di Porto Torres. Il più giovane ha 25 anni e il più adulto 83 anni, tutti, come ha sottolineato il capitano Cuccu, accomunati da una gran voglia di lavorare e di mettersi al servizio della città.

«I barracelli rappresentano una delle espressioni più concrete del senso civico e della volontà di mettersi a disposizione degli altri - ha sottolineato il sindaco Mulas -. Ringrazio Tania per aver scelto di intraprendere questo percorso e tutta la Compagnia per l'enorme lavoro che svolge quotidianamente, in stretta sinergia con l'Amministrazione comunale e le Forze dell'Ordine, garantendo un presidio fondamentale per il controllo e la tutela del nostro territorio. Poter contare su una Compagnia Barracellare sempre più numerosa è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità ed è particolarmente significativo anche il contributo delle donne, sempre più presenti all'interno del Corpo, a dimostrazione di come ciascuno possa offrire il proprio impegno e le proprie capacità al servizio della collettività. Queste donne e questi uomini lanciano un messaggio importante: sono le cittadine e i cittadini, attraverso il loro senso civico, la partecipazione e la disponibilità verso gli altri a contribuire fattivamente alla crescita e al cambiamento di una città». Per Tania Castellazzi, l'ingresso nella Compagnia Barracellare rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato per molti anni. Un desiderio che ha deciso di trasformare in realtà ora che i suoi figli sono cresciuti».