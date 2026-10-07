Cade in bagno e non si rialza per ore: il cane abbaia e la fa salvareL’ottantenne non poteva chiedere aiuto, il soccorso di una guardia ecozoofila arriva grazie ai latrati dell’animale
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Can che abbaia salva una vita. Ieri pomeriggio, a Sassari, i continui latrati di un bulldog, provenienti dal cortile di un quartiere periferico, hanno attirato l’attenzione di una persona vicina all’abitazione. Immediata la segnalazione a una guardia ecozoofila, Manuel Chessa, che, arrivato sul posto, non riceve nessuna risposta né bussando alla finestra né alla porta. In quella casa abita una persona anziana e questo fa aumentare la preoccupazione per le sorti della signora.
La perseveranza di Chessa lo porta a chiedere informazioni in giro riuscendo, alla fine, a ottenere il numero della nipote della signora. Contattata la donna riferisce di non frequentare più la nonna ma di possedere le chiavi dell’abitazione. E quando i due entrano scoprono le cause dell’abbaiare senza sosta. La proprietaria era per terra da ore, in bagno, dopo essere caduta, e senza riuscire ad alzarsi e a chiedere aiuto.
Un intervento provvidenziale e congiunto, quello compiuto dalla guardia ecozoofila, dalla nipote e dall’animale, che ha permesso di salvare l’ultra 80enne, impossibilitata a chiamare i soccorsi. Alla fine anche l’abbraccio tra la giovane e la nonna a sigillare un episodio che, stavolta, si è concluso in modo positivo.