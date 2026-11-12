Processo a porte chiuse, è questa la richiesta della parte civile nell’udienza di apertura dell’appello per il caso Grillo.

Il presidente della corte Gianni Delogu deve decidere sull’istanza presentata, per conto della sua cliente, dall’avvocata Giulia Bongiorno.

Alla corte sono arrivate anche le note dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e della Liguria con la quale si chiede un processo a porte aperte.

Gli imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo, non sono presenti in aula. L’udienza è iniziata con la discussione proprio sulla richiesta della parte civile.

Gli avvocati difensori Antonella Cuccureddu e Mariano Mameli si sono associati alla richiesta dell’ordine dei giornalisti perché il processo venga celebrato a porte aperte. La corte si è ritirata per decidere su alcune eccezioni compresa questa.