Notte agitata al pronto soccorso di Sassari culminata con un pugno sul labbro di un infermiere. Ieri un 50enne ha chiamato l’ambulanza avvertendo un malore fisico e, una volta giunto in ospedale, si mostrava molto agitato, condizione dovuta forse all’alcol assunto.

Quando il personale sanitario ha cercato di immobilizzarlo la reazione dell'uomo è stata violenta colpendo, nel dimenarsi, un infermiere, ferito al labbro e che ha avuto una diagnosi di 10 giorni di cure. I carabinieri, subito intervenuti, lo hanno arrestato conducendolo oggi in tribunale per l’udienza di convalida dove, difeso dall’avvocata Martina Salaris, doveva rispondere dell’accusa di lesioni.

L’indagato ha chiesto scusa per quanto accaduto e riferito di non ricordare nulla. La giudice Marta Guadalupi - il pm era Antonio Piras - ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione dai carabinieri per due volte alla settimana.